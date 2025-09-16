´Ó²ÎÊýÄÚ¾í×ªÏòÌåÑéÉýÎ¬ ¾©¶«·½Ö÷³Ö·¢²¼»·¾³¹âÏÔÊ¾¼¼Êõ±ê×¼
-
- +1 ÄãÔÞ¹ýÁË
¡¾Ìì¼«Íø¼ÒµçÆµµÀ¡¿Í¬ÑùÊÇÔÚ°×Ìì»òÕßÃ÷ÁÁÊÒ¹âÏÂÓÃµçÊÓ¹Û¿´¡¶ÐÇ¼Ê´©Ô½¡·£¬ÓÐµÄ²úÆ·ÎÞÂÛÊÇÓ°Æ¬¿ªÍ·¡°Îå²Ê°ßìµ¡±µÄ³æ¶´£¬»¹ÊÇºóÆÚÊÓ¾õÐ§¹ûÕ¨ÁÑµÄºÚ¶´¡¢ÉñÃØ³éÏóµÄÎåÎ¬¿Õ¼ä£¬¸÷ÖÖ»ÃæÏ¸½ÚÕ¹ÏÖµÃÁÜÀì¾¡ÖÂ£¬ÈÃ×øÔÚÆÁÄ»Ç°µÄÄã³Á½þÓÚ¿Æ»ÃÊÀ½ç¡£µ«ÓÐµÄµçÊÓÈ´ÏñÊÇ¸øºÚ¶´ÖÜÎ§¡¢·É´¬±íÃæ¡°ÃÉÉÏÒ»²ã±¡É´¡±£¬°Ñ°µ³¡¡¢É«²ÊµÄÏ¸½ÚÍÌÃ»ÁË£¬ÈÃ¹ÛÓ°ÌåÑé´ó´òÕÛ¿Û¡£
¾¡¹ÜÕâÖÖÍ´µãÔÚ°µ¹â»·¾³ÏÂ²î¾à»áÐ¡ºÜ¶à£¬µ«Èç½ñ»¹ÓÐ¶àÉÙÓÃ»§»áÔÚ¿´µçÊÓÊ±¹Ø±ÕÊÒÄÚµÆ¹â£¬»òÕßÀÉÏ´°Á±£¿
¶øÇÒ£¬µçÊÓ²ÎÊý¹æ¸ñ¿ìËÙµü´úµÄÍ¬Ê±£¬ÄÚÈÝ·½ÃæºÍÓ¦ÓÃ³¡¾°Ò²ÔÚ³ÖÐø·á¸»¡£´ÓÆ½Ì¨¾«ÐÄ´òÔìµÄ¸÷ÖÖÓ°Æ¬¡¢¾ç¼¯¡¢×ÛÒÕ£¬µ½´ïÈË·ÖÏíµÄ³¬¸ßÇåÊÓÆµ£¬»¹ÓÐÌåÓý¡¢ÓÎÏ·¡¢½ÌÓý¡¢»áÒéµÈËßÇó£¬ÈÃÏû·ÑÕß¶ÔÓÚÌåÑéµÄÒªÇóÔ½À´Ô½¸ß¡£Õâ¾Í¸øµçÊÓÒÔ¼°ÏÔÊ¾ÐÐÒµ´øÀ´ÁËÐÂµÄÌôÕ½£¬±ØÐë´Ó²ÎÊýÄÚ¾íÏò×ÅÌåÑéÉýÎ¬Âõ½ø¡£Ò²Ö»ÓÐÕâÑù£¬ÓÃ»§²Å»áÔ¸ÒâÂòµ¥£¬²¢ÇÒÌáÉýµçÊÓµÄÊ¹ÓÃÕ³ÐÔ¡£
×öµ½ÕâÐ©£¬¶ÔÓÚÈÎºÎÐÐÒµ¶¼Ö»ÓÐÒ»Ìõ½Ý¾¶£º´ÓÓÃ»§ÐèÇó³ö·¢£¬ÒÔÓÃ»§ÎªÖÐÐÄ¡£¾ßÌåµ½µçÊÓºÍÏÔÊ¾ÐÐÒµ£¬ÖÆ¶¨Ò»Ïî¸üÄÜ´ú±íÕæÊµ³¡¾°ÏÂ¹Û¿´ÌåÑéµÄ±ê×¼£¬ÈÃÓÃ»§¸üÖ±¹ÛµØÁË½âµ½²úÆ·ÏÔÊ¾Ð§¹ûµÄÓÅÊÆËùÔÚ£¬ÕýÊÇ¹Ø¼üÒ»²½¡£
9ÔÂ11ÈÕ£¬¾©¶«·½È«Çò´´ÐÂ»ï°é´ó»á¡¤2025(BOE IPC¡¤2025)³É¹¦¾Ù°ì¡£ÆÚ¼ä£¬ÔÚIPCÏÔÊ¾ÂÛÌ³ÉÏ£¬BOE(¾©¶«·½)ÓëÖÐ¹úµç×ÓÊÓÏñÐÐÒµÐ»áÁªºÏ²úÒµÁ´ºËÐÄ»ï°é£¬¹²Í¬·¢²¼ÁË¡¶»·¾³¹âÏÂÆ½°åµçÊÓÍ¼ÏñÖÊÁ¿·Ö¼¶¼¼Êõ¹æ·¶¡·ÍÅÌå±ê×¼ (T/CVIA 162-2025)¡£
´Ó¡°Ð¡ºÚÎÝ¡±µ½¡°´ó¿ÍÌü¡±£¬ÎªÊ²Ã´»·¾³¹â¶Ô±È¶È(ACR)ºÜÖØÒª£¿
ÕýÈç¸Õ¸ÕÌáµ½µÄ£¬Èç½ñÓÃ»§¹Û¿´µçÊÓµÄÊµ¼Ê³¡¾°ÍùÍù°éÓÐ»·¾³¹â£¬µ«´«Í³ÒâÒåÉÏµçÊÓµÄ¶Ô±È¶È(CR)¾ùÔÚ°µÊÒÊµÑéÊÒÖÐ²âÁ¿µÃ³ö£¬ÓëÊµ¼ÊÊ¹ÓÃ³¡¾°ÑÏÖØÍÑ½Ú¡£Õâ¾Íµ¼ÖÂÁË£¬´«Í³°µÊÒ¶Ô±È¶ÈÔÙ¸ß£¬Ò»µ©ÖÃÓÚÃ÷ÁÁµÄ¿ÍÌü£¬ÆäÐ§¹ûÒ²»á´ó´òÕÛ¿Û£¬ÌØ±ðÊÇÔÚ°µ¹â³¡¾°ÏÂ£¬ÌåÑé²î¾à¸ü¼ÓÃ÷ÏÔ¡£
ËùÒÔÓÐÐ©µçÊÓÔÚ°×Ìì¹Û¿´Ê±»á³öÏÖ»Ãæ·º°×¡¢°µ²¿²»¿É¼ûµÈÎÊÌâ¡£ÄÇÃ´ÎªÊ²Ã´»á³öÏÖÕâÖÖÍ´µã£¿
¾©¶«·½ÏÔÊ¾Æ÷¼þÓëÎïÁªÍø´´ÐÂÒµÎñTV¿ª·¢×Ü¼à³Â¶«´¨Ö¸³ö£ºÔÚ°µÌ¬ÏÂ£¬ÓÐ¹âºÍÎÞ¹âÏÂµÄ°µÌ¬ÊÇÍêÈ«²»Ò»ÑùµÄ¡£ÔÚ»·¾³¹âÏÂ£¬ÆÁÄ»µÄ°µÌ¬ÁÁ¶ÈÀ´×ÔÓÚÁ½·½Ãæ£ºÒ»ÊÇÆÁÄ»×ÔÉí·¢³öµÄ¹â£¬¶þÊÇ·´ÉäµÄ»·¾³¹âµÄÁÁ¶È¡£²¢ÇÒÔÚÓÐ¹â»·¾³ÏÂ£¬·´ÉäÁÁ¶ÈÔ¶´óÓÚÆÁÄ»×ÔÉí·¢³öµÄÁÁ¶È¡£
º£ÐÅÊÓÏñÊ×Ï¯¿ÆÑ§¼ÒÁõÎÀ¶«²©Ê¿»¹Ìáµ½£¬ÔÚ½ÏÁÁµÄ»·¾³ÏÂ£¬Èç¹ûÆÁÄ»·´ÉäÂÊ½Ï¸ß»áÒò»·¾³¹â·´Éäµ¼ÖÂ»Ãæ¶Ô±È¶ÈÃ÷ÏÔÏÂ½µ£¬ÒÔÖÂÓÃ»§ÎªÁË¡°¿´Çå¡±»Ãæ£¬²»µÃ²»°ÑÆÁÄ»ÁÁ¶Èµ÷µÃºÜ¸ß£¬´øÀ´ÁË¹¦ºÄÔö¼Ó£¬Ò²¸üÈÝÒ×²úÉúÊÓ¾õÆ£ÀÍ¡£
ÔÚ¶´Ï¤ÕâÐ©ÌôÕ½ºó£¬¡¶»·¾³¹âÏÂÆ½°åµçÊÓÍ¼ÏñÖÊÁ¿·Ö¼¶¼¼Êõ¹æ·¶¡·ÖÐÒýÈëÁË»·¾³¹â¶Ô±È¶È(ACR£¬Ambient Contrast Ratio)×÷ÎªºËÐÄÆÀ¼ÛÖ¸±ê£¬½¨Á¢ÁËÒÔ·´ÉäÂÊ¡¢»·¾³¹â¶Ô±È¶È¡¢»·¾³¹âÉ«ÓòÈý´óÖ¸±êÎªºËÐÄµÄ×ÛºÏÆÀ¼ÛÌåÏµ¡£
¾ßÌåÀ´¿´£¬Ïà±È´«Í³¶Ô±È¶È£¬ACR±ê×¼Á¿»¯ÁËÔÚÕæÊµ»·¾³¹âÕÕÏÂ(ÈÕ³£ÊÒÄÚÕÕ¶ÈÍ¨³£Îª100-300lux)ÆÁÄ»µÄÏÔÊ¾ÐÔÄÜ£¬¸Ä±äÁË´«Í³µ¥Ò»ÒÀÀµÊµÑéÊÒ°µÊÒ²âÊÔµÄ¾ÖÏÞ£¬½ø¶øÎªÏû·ÑÕßÔÚ¸´ÔÓ¹âÕÕ»·¾³ÖÐµÄÊµ¼Ê¹Û¿´ÌåÑéÌá¹©ÁËÈ¨Íþ¼¼Êõ±£ÕÏ¡£
Ò²¾ÍÊÇËµ£¬ÔÚ¾©¶«·½µÈÆóÒµµÄ´ø¶¯ÏÂ£¬ÐÐÒµ±ê×¼ÕýÔÚ´Ó¡°Ð¡ºÚÎÝ¡±×ßÏò¡°´ó¿ÍÌü¡±£¬ÓëÓÃ»§ÕæÊµÌåÑé¸ÐÊÜ½¨Á¢ÁË¸ü½ôÃÜµÄÁ¬½Ó¡£
´Ó¡°²ÎÊýÄÚ¾í¡±µ½¡°ÌåÑéÉýÎ¬¡±£¬¸²¸Ç²úÒµÁ´µÄ±ä¸ï
Ì¸¼°ÖÆ¶¨¡¶»·¾³¹âÏÂÆ½°åµçÊÓÍ¼ÏñÖÊÁ¿·Ö¼¶¼¼Êõ¹æ·¶¡·µÄ³õÖÔ£¬°üÀ¨¾©¶«·½¡¢º£ÐÅµÈ·¢ÆðÈË¶¼±í´ïÁËÒ»¸ö¹²Í¬µã¡ª¡ªÓ¦ÔË¶øÉú¡£¾©¶«·½Ö¸³öÁËÈýµãÕ½ÂÔ¿¼Á¿£ºµÚÒ»£¬Ë³Ó¦²¢ÒýÁìÏû·ÑÊÐ³¡µÄÕæÊµÇ÷ÊÆ¡£µÚ¶þ£¬Îª¸ß¶ËÏÔÊ¾¼¼Êõ¿ª±ÙÈ«ÐÂµÄ¼ÛÖµÈüµÀ¡£µÚÈý£¬ÌáÉýÖÐ¹úÏÔÊ¾²úÒµµÄÈ«Çò»°ÓïÈ¨¡£
´ÓÕâÈýµã³õÖÔ³ö·¢£¬ÍÆ¶¯ACR±ê×¼µÄÂäµØ½«»áÓ°Ïìµ½Õû¸ö²úÒµÁ´£¬ÒÔ¼°ÖÕ¶ËÓÃ»§£¬Õâ±³ºóÕ¹ÏÖµÄÐÐÒµ¼ÛÖµÊÇÈÃÉúÌ¬²ÎÓëÕß´ÓÒÔÍù¾Û½¹ÓÚÊµÑéÊÒ¡°²ÎÊý¾ºÕù¡±×ªÏò·ûºÏ×îÖÕÓÃ»§ÐèÇóµÄ¡°ÌåÑé¼ÛÖµ¾ºÕù¡±¡£
¾©¶«·½¸ß¼¶¸±×Ü²Ã¡¢TV¼°³¬´ó/IoT¸ºÔðÈËÍõÈòÆó½â¶ÁACR±ê×¼½«»á¶ÔµçÊÓÊÐ³¡ÄËÖÁLCD²úÒµ´øÀ´ÄÄÐ©¸Ä±äÊ±£¬´ÓÈý¸ö·½Ãæ½øÐÐÁË½éÉÜ£º
Ò»ÊÇ¾ºÕùÎ¬¶ÈµÄÉýÎ¬£ºACR±ê×¼½«ÓÐÐ§±ÜÃâÐÐÒµÔÚ¾É²ÎÊýÉÏµÄ¡°ÄÚ¾í¡±¡£ACR±ê×¼ÈÃ¾ºÕù°ÚÍÑÁËµ¥´¿µÄ¼Û¸ñÕ½ºÍ²ÎÊýÕ½£¬×ªÏòÁËÒÔÓÃ»§ÌåÑé¼ÛÖµÎªºËÐÄµÄ½¡¿µ¾ºÕù£¬ÕâÓÐÀûÓÚÕæÕý¾ßÓÐ´´ÐÂÄÜÁ¦µÄÓÅÐãÆóÒµÍÑÓ±¶ø³ö¡£
¶þÊÇ¼ÛÖµÁ´µÄÖØÐÂ·ÖÅäÓëÕûºÏ£º±ê×¼¹Ø×¢×îÖÕµÄ×ÛºÏÌåÑé£¬¶øÒªÌáÉý»·¾³¹âÏÂµÄ»ÖÊ£¬Õâ¾ø²»½ö½öÊÇÃæ°å»òÕû»úÄ³Ò»·½µÄÈÎÎñ£¬ÐèÒª²úÒµÁ´ÉÏÏÂÓÎ¸ü½ôÃÜµØÐÍ¬´´ÐÂ¡ª¡ª´ÓÃæ°åµÄ¿¹·´Éä¼¼Êõ¡¢Ð¾Æ¬µÄÖÇÄÜµ÷¹âËã·¨£¬µ½Õû»úµÄ½á¹¹Éè¼ÆºÍ¹âÑ§Ä¤²ÄµÄÓ¦ÓÃ£¬¸²¸ÇÁË°ëµ¼ÌåÐ¾Æ¬¡¢²ÄÁÏ¼¼ÊõµÈ¶à¸öÁìÓò¡£Òò´Ë£¬±ê×¼µÄ¼ÛÖµ»áÑØ×Å²úÒµÁ´ÏòÉÏÏÂÓÎ¾ßÓÐºËÐÄ¼¼ÊõÄÜÁ¦µÄ»·½Ú´«µÝ¡£
ÈýÊÇ¸øÏû·ÑÕßÌá¹©¸ü¿É¿¿Ñ¡¹º¾ö²ßÒÀ¾Ý£º±ê×¼ÊôÓÚÔÚ¿ÍÌüµÈÓÐ¹â»·¾³ÏÂµÄ¿Í¹Û»ÖÊÆÀ·Ö£¬ÈÃÏû·ÑÕßÄÜÇáËÉ±æ±ð³öÔÚÕæÊµ¿ÍÌü³¡¾°Ò²ÄÜÕ¹ÏÖÓÅÒìÐ§¹ûµÄµçÊÓ£¬ÓÈÆäÊÇÕë¶ÔÏßÉÏ¹ºÂò³¡¾°£¬ACR±ê×¼Ìá¹©ÁËÔÚÕæÊµ»·¾³ÏÂÍ³Ò»µÄ¡¢¿Í¹ÛµÄÆÀ¼Û³ß×Ó£¬ÄÜ¼õÉÙÑ¡¹ºÎóÇø£¬ÕâÒ²ÄÜÍÆ¶¯ÊÐ³¡´ÓÒ»Î¶×·ÇóÊµÑéÊÒ²ÎÊý×ªÏò¹Ø×¢Êµ¼ÊÓÃ»§ÌåÑé¡£
ÔÚACR±ê×¼µÄ·¢²¼ÒÇÊ½ÉÏ£¬ÖÐ¹úµç×ÓÊÓÏñÐÐÒµÐ»áÃØÊé³¤¶ÃôÒ²Ç¿µ÷£º¡°¸Ã±ê×¼Äý¾ÛÁË²úÒµÁ´ÉÏÏÂÓÎÆóÒµµÄ¹²Ê¶£¬¾¹ý¶àÂÖ¼¼ÊõÂÛÖ¤ºÍ´óÁ¿Êµ²âÑéÖ¤¡£ACR±ê×¼µÄ½¨Á¢²»½öÌî²¹ÁË¸ÃÁìÓò³¤ÆÚÈ±·¦Í³Ò»±ê×¼µÄ¿Õ°×£¬¸üÌåÏÖÁËÖÐ¹úÏÔÊ¾ÐÐÒµ´Ó¼¼Êõ×·Ëæµ½±ê×¼ÒýÁìµÄ×ª±ä£¬½«ÎªÏû·ÑÕßÑ¡¹º¸ß¶ËµçÊÓÌá¹©ÇåÎú¡¢¿É¿¿µÄ²Î¿¼ÒÀ¾Ý¡£¡±
²»½öÈç´Ë£¬Ä¿Ç°¹úÄÚÏÔÊ¾¡¢µçÊÓÁìÓò³§ÉÌÔÚ¹ú¼Ê·¶Î§ÄÚÓ°ÏìÁ¦ÓëÈÕ¾ãÔö£¬ÔÚ¹ú¼Ê·¶Î§ÄÚ²úÆ·ºÍ¼¼Êõ¶¼ÓÐ³öÉ«µÄ¾ºÕùÁ¦¡£ÁõÎÀ¶«²©Ê¿ÔÚ·ÖÏíÖÐÌáµ½£¬´Ë´ÎÓÉÖÐ¹úÆóÒµÖ÷µ¼ÖÆ¶¨ACR±ê×¼£¬ÊÇ¡°È«ÇòÏÔÊ¾¿´ÖÐ¹ú¡±µÄÓÐÁ¦ÀýÖ¤£¬Õ¹ÏÖÁËÖÐ¹úÏÔÊ¾²úÒµ´Ó¼¼ÊõÊä³öµ½±ê×¼ÒýÁìµÄ×ÔÐÅ×ª±ä¡£
²úÒµ¹²½¨ÉúÌ¬£¬BOE(¾©¶«·½)³ÖÐø¸³ÄÜACR±ê×¼ÂäµØ
ACR±ê×¼µÄ·¢²¼ÊÇÏÔÊ¾ÐÐÒµ·¢Õ¹µÄÓÖÒ»¸öÀï³Ì±®£¬À´×Ôº£ÐÅ¡¢´´Î¬¡¢¿µ¼Ñ¡¢³¤ºç¡¢Ð¡Ã×¡¢º£¶ûµÈ¹úÄÚÖ÷Á÷ÖÕ¶ËÆ·ÅÆ£¬ÒÔ¼°É¼½ð¹âµç(ËÕÖÝ)ÓÐÏÞ¹«Ë¾(É¼½ð)¡¢´óÈÕ±¾Ó¡Ë¢ÖêÊ½»áÉç(DNP)µÈºËÐÄ¹©Ó¦Á´ÆóÒµµÄ´ú±í¹²Í¬¼ûÖ¤ÕâÒ»ÖØÒªÊ±¿Ì¡£
¸üÖµµÃ¹Ø×¢µÄÊÇ£¬ACRÒÑ¾ÔÚÊÐ³¡ÖÐÑéÖ¤£¬ÓÅ»¯ÓÃ»§¹Û¿´ÌåÑé£¬ÇÒ°üÀ¨¾©¶«·½ÒÔ¼°ÆäºÏ×÷»ï°éÔÚ¼¼Êõ¡¢²úÆ··½Ãæ¶¼ÓÐ»ýÀÛ¡£ÀýÈç¾©¶«·½µÄADS ProÏÔÊ¾¼¼ÊõÍ¨¹ýÏñËØ½á¹¹ÓÅ»¯¡¢ÐÂ²ÄÁÏ¿ª·¢¡¢±íÃæ´¦ÀíµÈ¶àÖÖ¼õ·´¼¼Êõ£¬½«ÏÔÊ¾ÆÁ±íÃæµÄ¹âÏß·´ÉäÂÊ´Ó³£¹æ²úÆ·µÄ5%´ó·ù½µµÍÖÁ0.7%£¬½«ÆÁÄ»µÄ»·¾³¹â¶Ô±È¶ÈÓÉ³£¹æ²úÆ·µÄ200:1+´ó·ùÌáÉýÖÁ1400:1+£¬Ô¶¸ßÓÚÆäËûÒº¾§ÏÔÊ¾¼¼Êõ¡£¸Ã¼¼ÊõÒÑ´îÔØÓÚ¾©¶«·½UB Cell4.0½â¾ö·½°¸£¬¿ÉÓÐÐ§ÒÖÖÆÑ£¹âºÍ·º°×ÏÖÏó£¬¼´Ê¹ÔÚÇ¿¹â»·¾³ÏÂÒ²ÄÜ³ÊÏÖÉîåäºÚÉ«¡¢ÏÊ»îÉ«²ÊÓëÇåÎúÏ¸½Ú£¬³¹µ×½â¾öÓÃ»§ÔÚÕæÊµ¹âÕÕ»·¾³ÖÐµÄÆÁÄ»¹Û¿´Í´µã¡£º£ÐÅµÄºÚê×ÆÁ¡¢Ä«¾§ÆÁµÈ±ãÊÇÓ¦ÓÃÁË¾©¶«·½ADS Pro¼¼Êõ£¬À´¼õÉÙµçÊÓµÄ·´¹â¡¢Ñ£¹â¡£
¶øÇÒ¾©¶«·½¶ÔÓÚ»ÖÊµÄÌáÉý½«½øÐÐ¶àÎ¬¶È¸³ÄÜ£¬°üÀ¨ACRÔÚÄÚ£¬»¹½«ÐÍ¬ÓÅ»¯ÁÁ¶È¡¢É«²ÊµÈ¹Ø¼üÖ¸±ê£¬Ãæ¶Ô¸ü¸´ÔÓµÄÓÃ»§³¡¾°Ò²ÄÜÓÐÇåÎú×¼È·µÄÉ«²ÊÕ¹ÏÖ¡£
Ò»¸ö±ê×¼µÄÖÆ¶¨Ìá³ö£¬»¹ÐèÒªÊ±¼äÀ´»ñµÃ¸ü¶àÐÐÒµ²ÎÓëÕß¡¢ÊÐ³¡£¬ÒÔ¼°Ïû·ÑÕßµÄÈÏ¿É¡£ÍõÈòÆóÒ²±íÊ¾£¬×÷Îª±ê×¼µÄÖ÷µ¼ÍÆ¶¯Õß£¬¾©¶«·½½«¼ÌÐø·¢»Ó¼¼ÊõºÍ²úÒµÁúÍ·×÷ÓÃ£¬ÍÆ¶¯ACR³ÉÎªÈ«Çò¸ß¶ËÏÔÊ¾Æ·ÖÊµÄÐÂ±ê¸Ë¡£Í¬Ê±¶ÔÓÚ¼ÓËÙACR±ê×¼ÂäµØ£¬¾©¶«·½ÒÑÓÐÇåÎúÃ÷È·µÄ¼Æ»®£ºÊ×ÏÈÊÇÐÍ¬´´ÐÂ£¬ÓëÐ¾Æ¬¡¢²ÄÁÏ¡¢Õû»ú»ï°éÉî¶ÈºÏ×÷£¬¿ª·¢·ûºÏACR±ê×¼µÄ¸ßÐÔÄÜ²úÆ·;Æä´ÎÊÇÉúÌ¬¹²½¨ÓëÏû·ÑÕßÈÏÖªÆÕ¼°£¬Í¨¹ýÊÐ³¡»î¶¯ºÍÌåÑéÓªÏú£¬ÏòÏû·ÑÕß´«µÝ¡°ÕæÊµ³¡¾°»ÖÊÓÅÓÚÊµÑéÊÒ²ÎÊý¡±µÄÀíÄî;µÚÈýÊÇ±ê×¼Óë¼¼ÊõµÄµü´ú£¬¶¨ÆÚ¶Ô±ê×¼½øÐÐ¸´ÉóºÍ¸üÐÂ£¬È·±£Æä³ÖÐøÒýÁìÐÐÒµ¡£
×Ü¶øÑÔÖ®£¬ÓÉ¾©¶«·½Ö÷³ÖÖÆ¶¨µÄACR±ê×¼·¢²¼ÊÇÏÔÊ¾²úÒµ×ßÏò¡°¼ÛÖµÉýÎ¬¡±µÄÖØÒª±êÖ¾£¬ÒâÎ¶×ÅÐÐÒµµÄ¾ºÕù½¹µãÖÕÓÚ´Ó´«Í³µÄ¡°Ð¡ºÚÎÝ¡±²ÎÊý£¬×ªÏòÓÃ»§ÔÚ¡°´ó¿ÍÌü¡±µÈÕæÊµ³¡¾°ÏÂµÄ¹Û¿´ÌåÑé¡£Î´À´ACR±ê×¼»ñµÃ¸ü¹ã·ºÓ¦ÓÃ£¬½«ÈÃÉÏÏÂÓÎ³§ÉÌ¡¢Ïû·ÑÕß³ÉÎª¹²Í¬ÊÜÒæÕß¡£¶øÇÒÔÚ¾©¶«·½µÄÍÆ¶¯ÏÂ£¬ÏÔÊ¾²úÒµÔÚµÍ·´¹â²ÄÁÏÓëÖÇÄÜ¸Ð¹â¼¼ÊõÁìÓòÒ²½«¼ÓËÙ´´ÐÂ£¬¸ü½¡¿µ¡¢ÖÇÄÜ¡¢ÂÌÉ«µÄÊÓ¾õÌåÑéÐÂ¼ÍÔªÖµµÃÆÚ´ý¡£
×îÐÂ×ÊÑ¶
ÈÈÃÅÊÓÆµ
ÐÂÆ·ÆÀ²â